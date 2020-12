Klopp rendido ao Wolverhampton: "Nuno está a fazer um trabalho excecional"

Treinador do Liverpool assume que é admirador da equipa orientada por Nuno Espírito Santo, adversário na próxima jornada do campeonato inglês.

Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, é admirador do Wolverhampton de Nuno Espírito Santo e assume-o sem rodeios. "Sou, simplesmente porque é bom", afirmou, esta sexta-feira, em conferência de imprensa, a propósito do jogo com a equipa orientada pelo treinador português, sétima na tabela da Premier League. O encontro está marcado para domingo, em Anfield Road.

"Quando os defrontas não jogam como o sétimo classificado da liga; jogam, indiscutivelmente, como uma equipa de topo", elogiou Jurgen Klopp: "No último ano, tiveram de ligar com a Liga Europa e saíram-se excecionalmente bem, para ser sincero. Jogaram bem e essa é uma tarefa bem difícil, depois de terem subido apenas um ano antes. É absolutamente extraordinário".

"O Nuno está a fazer um trabalho excecional. Grandes, grandes contratações, alguns jogadores de Portugal, é claro, com todas as pessoas que trabalham no clube. Jogadores de topo", detalhou, rendido: "Não há nada de mal a apontar-lhes".