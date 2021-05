Klopp rendido à Liga portuguesa: "Não é a mais famosa, mas adoro ver"

Treinador do Liverpool confessou que adora ver a Liga portuguesa.

Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, admitiu ser um admirador da Liga portuguesa, num vídeo divulgado pelos "reds" no qual respondeu a várias perguntas.

"Que outras Ligas acompanho? A Liga que eu adoro ver provavelmente não é a mais famosa, mas veem-se sempre inovações, bons jogadores, bons treinadores... É a de Portugal", começou por dizer o técnico alemão, passando depois a explicar.

"É uma Liga realmente interessante de ver. Eles têm uma filosofia própria, muitos clubes fazem coisas inteligentes para educar e treinar os jogadores. Então é muito, muito interessante", afirmou.

"Obviamente a alemã eu vejo muito, tanto quanto consigo. Itália tento ver porque, de um ponto de vista tático defensivo, tens de ver, claro. E Espanha. Podes ser 16.º na Liga espanhola, mas tens 11 jogadores que tecnicamente são incrivelmente fortes", concluiu Klopp.