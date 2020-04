Klopp rejeitou Mané noutros tempos: "Parecia um rapper em ascensão"

Agora é um dos mais influentes do Liverpool, mas em tempos foi rejeitado pelo mesmo treinador que agora o idolatra. Klopp admitiu ter errado ao não avançar para a contratação de Mané em 2014.

Em 2014, quando Jurgen Klopp treinava o Borussia Dortmund, Mané podia ter sido reforço, mas não foi por culpa do treinador. O alemão decidiu não avançar para a contratação e, mais tarde, disse que cometeu ""um dos maiores erros" de toda a sua vida.

"Estivemos juntos no meu escritório e conversámos, mas depois disso senti-me inseguro, sem ter a certeza de que aquilo ia dar certo. Foi culpa minha", disse, num entrevista, Klopp sobre o senegalês que na altura representava o Salzburgo.

Agora, num documentário da Rakuten TV a que a Marca teve acesso, o técnico do Liverpool voltou a lembrar essa história. "A primeira vez que vi o Sadio foi em Dortmund. Vi um rapaz muito jovem sentado, com um boné de beisebol, parecia um rapper em ascensão. 'Não tenho tempo para isto', pensei na altura. Tínhamos uma equipa muito boa, precisava de alguém que pudesse tolerar não ser titular logo à chegada. Mas com ele enganei-me. Continuou no Salzburgo com êxito e no Southampton destacava-se de todos", referiu.

No "Made in Senegal", documentário sobre a história de Mané, o avançado recordou o jogo que mudou a opinião de Klopp. "Jogava no Southampton e estava no banco num jogo em que perdíamos 2-0 ao intervalo. Entrei, marquei dois golos e fizemos a reviravolta. Eu era um jogador insignificante que acabava de fazer uma partida impressionante. O Klopp não podia dizer que não e chamou o meu agente. Todos saíamos a ganhar", explicou.