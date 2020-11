Klopp reforça críticas à marcação de jogos em Inglaterra: "É um crime"

Klopp, treinador alemão do Liverpool, insatisfeito com a calendarização da Premier League

Técnico do Liverpool insatisfeito pelo período de descanso entre os jogos da Liga dos Campeões e do campeonato inglês

O treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, voltou a tecer críticas, esta quarta-feira, aos canais televisivos britânicos "Sky Sports" e "BT Sport" pela calendarização e definição de horários dos jogos relativos à competição da Premier League.

"Vocês, meus amigos especiais, pedem-nos para jogar no sábado, às 12h30, o que é praticamente um crime se for honesto. Não tem nada a ver com o jogo desta noite [o Liverpool perdeu com a Atalanta (0-2), em jogo da Liga dos Campeões), mas parabéns por isso", afirmou, com ironia à mistura, o técnico alemão.

A insatisfação de Jurgen Klopp deve-se ao facto de o Liverpool defrontar a equipa do Brighton, em partida da décima jornada da Premier League, já no próximo sábado, ou seja, dois dias após o último desafio na "Champions", período de descanso que o técnico já havia criticado.

"A Sky Sports e a BT Sport têm de falar porque, se continuarmos a jogar às quartas e sábados, às 12h30, não tenho a certeza se podemos terminar a época com onze jogadores. Mas sei que não vos importa. (...) É realmente difícil para os jogadores, é isso que é complicado. O resto é simplesmente uma decisão tomada num escritório. (...) As pessoas dizem-nos para rodar os jogadores? Quais? Temos atacantes para rodar, sim, mas o resto é miúdos. Parem de falar e comecem a tomar decisões", referiu Klopp após o jogo com o Leicester, a 22 de novembro.

O treinador alemão, que se depara com uma crise de lesões no plantel (Arnold, Henderson, Van Djik, Thiago, Joe Gomez, por exemplo), pediu ainda para que houvesse uma adaptação do calendário desportivo da Premier League em função do contexto pandémico.

"Se alguém me volta a dizer algo sobre contratos [televisivos], enlouqueço. Os contratos não são feitos para uma temporada com a covid-19. Todos temos de nos adaptar. Você adapta-se, nós adaptamo-nos, (...) tudo mudou. Mas com os contratos de TV é: "não, dissemos que tínhamos isto, por isso vamos manter isto". Tudo mudou...", finalizou Klopp.