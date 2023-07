Klopp recusa Alemanha: "Seria uma honra, mas interfere com a minha lealdade"

Desde a eliminação na fase de grupos do Mundial, a Alemanha venceu apenas um dos cinco particulares que realizou, atravessando uma crise profunda quando falta cerca de um ano para a realização do Euro'2024, que vai acolher. Nesse sentido, o cargo do selecionador Hansi Flick tem sido posto em causa.

Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, garantiu esta sexta-feira que não vai suceder a Hansi Flick caso a Federação Alemã de Futebol decida mudar de selecionador num futuro próximo, numa altura em que a seleção, que vai acolher o próximo Europeu'2024, atravessa uma profunda crise de resultados.

"O cargo de selecionador da Alemanha é e seria uma grande honra, não há dúvidas quanto a isso. O problema é que interfere com a minha lealdade. Não posso simplesmente deixar o Liverpool agora e dizer que vou assumir o cargo do Liverpool por um curto espaço de tempo. Isso não funciona e o pedido nem sequer chegou. As pessoas pensam que devo treinar a Alemanha a dada altura, mas para isso tenho que estar disponível e atualmente não estou. Tenho uma responsabilidade com o clube", frisou, em declarações reproduzidas pelo jornal The Athletic.

A Alemanha venceu apenas um dos cinco jogos que realizou desde a participação no Mundial'2022, onde foi eliminada na fase de grupos. Em setembro, a seleção vai defrontar o Japão e a França, em mais dois particulares que serão decisivos para o futuro de Flick, segundo a imprensa daquele país.