Klopp recorda saída do Dortmund: "Saí por causa de Tuchel"

Técnico alemão abandonou clube no final da temporada 2014/2015, sendo substituído pelo compatriota logo a seguir

Jurgen Klopp aproveitou a paragem para o Mundial para falar com a comunicação social do seu país. Em entrevista ao WDR, o técnico do Liverpool explicou o porquê da sua saída do Dortmund, em 2015.

"Saí mais cedo do que planeado e mais cedo do que gostaria e ainda me lembro da principal razão para o fim do meu tempo no Dortmund. Tuchel estava prestes a sair do Hamburgo e esse era o momento de o levar para o Dortmund. Foi por isso que saí um pouco mais cedo do que o previsto", explicou.