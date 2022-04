Klopp realça "verdadeiro show" no Liverpool-Manchester United: "Minuto sete foi o momento"

Quatro golos sem resposta, exibição dominadora, frente a um velho rival. Jurgen Klopp viveu mais uma noite de sucesso no Liverpool, na vitória sobre o Manchester United, mas os milhares de aplausos ao minuto sete, em forma de apoio a Cristiano Ronaldo, por ter perdido um filho, foi o que encheu todas as medidas do técnico dos reds.

"Foi um verdadeiro show de classe. (...) O melhor momento foi o sétimo minuto do jogo, quando todo o estádio mostrou classe pura. Há tantas coisas que são muito mais importantes na vida do que o futebol. Sentimos muito pelo Cristiano e pela sua família. Esse foi o meu momento do jogo", afirmou o técnico dos reds, expressando solidariedade para com o capitão da Seleção Nacional, a viver um drama familiar.

"Todos os nossos pensamentos, desde o momento em que ouvimos o que aconteceu [a morte de um dos gémeos], foram para o Cristiano e para a sua família. Não consigo nem imaginar como deve ser, o que está a sentir", referiu Klopp, à "Sky Sports".

O técnico germânico, em análise do triunfo incólume, por 4-0, do Liverpool sobre o Manchester United, em jogo da 30.ª jornada da Premier League, destacou o controlo na maior parte do desafio e as várias finalizações de grande nível.

"No primeiro tempo, estávamos realmente a comandar, mas há um intervalo de 15 minutos e precisámos de mais 10 a 15 minutos para voltarmos a ser nós mesmos. Controlámos o jogo novamente e marcámos golos maravilhosos", considerou Klopp, acerca de "um jogo muito bom" em que "todos ficaram felizes" no final.

O Liverpool, ao triunfar (4-0) na receção ao Manchester United, passou a somar 76 pontos, subindo ao primeiro posto da Premier League, com mais dois pontos do que o Manchester City, que tem menos um jogo. O Manchester United, permanecido no sexto posto, com 54 pontos, pode ver o Arsenal afastar-se na classificação.