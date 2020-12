Klopp reage à goleada histórica do Liverpool... e diz que Mourinho tinha razão

Líderes da Premier League, os reds vencerem o Crystal Palace por 7-0 este sábado, na 14.ª jornada. É a maior vitória fora de casa do Liverpool na competição.

Análise do jogo: "Os rapazes estiveram muito bem, foi muito difícil jogar contra nós hoje, diria. Essa é a razão do resultado. Isso não aconteceu connosco antes e, infelizmente, não vai acontecer muito, mas é uma época engraçada - perdemos por 7-2 e agora vencemos por 7-0. Pelo menos podemos anular um pouco a diferença de golos".

Satisfeito com a defesa: "Não sinto satisfação nem nada. Estou feliz no momento, absolutamente, porque foi apenas um jogo top, mas não faz sentido estar nas nuvens, os desafios não diminuem. Pela primeira vez, não jogamos na terça novamente. Acho que o Crystal Palace sentiu hoje como é difícil jogar na quarta-feira e depois no sábado às 12h30 de novo - é difícil e foi difícil para nós também. Eu não penso se estou no topo da tabela ou algo assim, estamos apenas felizes por termos vencido o jogo e agora temos mais tempo para recuperar. Temos que usar isso de uma maneira inteligente.

Correu tudo bem: "Como disse, foi um bom dia. Os contra-ataques que eles fizeram, nós defendemos bem. Pelo que eu sei, ninguém apresentou lesões, nem pequenas ou maiores. Espero que ainda seja o caso quando chegar ao balneário. A partir daí, realmente é um dos melhores dias de nossas vidas e vamos levar isso connosco, tentar recuperar e voltar".

Mourinho: "Não acho que tenhamos que fazer esse tipo de previsão. Se quisermos alcançar algo nesta liga ou no futebol em geral, temos que ser muito consistentes. Para sermos consistentes, precisamos de opções. José Mourinho disse antes do nosso jogo contra o Tottenham que apenas dois ou três jogadores não estavam dsponíveis (devido a lesão). Não sei... Ele estava certo, o problema é que estes jogadores tiveram que jogar 80, 90 por cento dos jogos nesta época, então esse é o nosso problema. Até agora, conseguimos levar uma equipa muito boa para dentro do relvado. É por isso que nos enchemos de rapazes realmente sensacionais, isso ajuda muito. Mas a maior parte da época ainda está por vir. Só temos de estar preparados em cada jornada para encontrar uma forma de ganhar. Vamos tentar com tudo o que temos".