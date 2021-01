Klopp questiona United após empate: "A pior coisa que há no futebol..."

Jurgen Klopp, treinador do Liverpool

Técnico do Liverpool reage ao empate com o Manchester United focando-se na importância de pensar jornada a jornada, mesmo só estando a três pontos do topo. Solskjaer manteve o topo, porém afirma que o empate em Anfield só é bom se ganhar o próximo encontro

Liverpool e Manchester United acabaram empatados a zeros, continuando separados por três pontos assim. Jurgen Klopp, técnico campeão em Anfield, lamentou a falta de eficácia. "Fiquei contente com a exibição, até porque muito se falou de como o Manchester United estava muito forte, a jogar bem. Eles tiveram duas grandes oportunidades, devo admitir, mas tivemos momentos muito bons, lemos bem a partida. Temos de marcar mais e há espaço para melhorar", reitera.

De seguida, lembrou a dificuldade da prova para desvalorizar o favoritismo à reconquista do cetro. "Já não é sobre sermos campeões. Não é divertido estar a falar-se sempre nisso. Estamos no meio das equipas que lutam por isso, mas precisamos de pontos. Há uma luta muito grande pela Liga dos Campeões, pelos primeiros quatro lugares. Tem de ser o nosso objetivo continuar nessas posições", diz, continuando com uma farpa ao United.

"A pior coisa que há no futebol é jogar contra uma equipa com atletas de classe mundial que estão sempre à defesa, dentro da área e só contra-atacam", termina.

Solskjaer, técnico de Bruno Fernandes, manteve o primeiro posto, mas pediu mais aos jogadores: "Penso que todos ficámos desapontados com a exibição porque eles tinham alguns lesionados e podíamos ter aproveitado. O empate é um bom resultado se ganharmos o próximo jogo da Premier League [Fulham, na quarta-feira]."