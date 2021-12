Klopp põe em dúvida presença de Diogo Jota contra o Aston Villa: "Sentiu algo..."

Internacional português não treinou e pode desfalcar o Liverpool diante do Aston Villa.

Diogo Jota foi substituído no minuto 82 do jogo com o Wolverhampton no último fim de semana. Aparentemente, havia deixado a partida apenas por opção de Jurgen Klopp. Esta sexta-feira, o treinador do Liverpool esclareceu que pode não ter sido exatamente uma opção a saída do internacional português naquela partida.

"O Diogo Jota sentiu alguma coisa depois do jogo contra com o Wolves, ainda não treinou. Vamos ver, talvez treine hoje", afirmou Klopp em conferência de Imprensa. O técnico, entretanto, não especificou qual o problema do avançado.

Já apurado para os oitavos de final da Liga dos Campeões, o comandante do Liverpool optou por não utilizar Diogo Jota no jogo com o Milan na última terça-feira. Sendo assim, a participação do português é uma interrogação para o encontro com o Aston Villa, no sábado, às 15h00.