Klopp nega xenofobia: "Não me acusem de algo que está a léguas da minha personalidade"

Na véspera da vitória do Liverpool sobre o Manchester City (1-0), o técnico dos reds disse que os cityzens fazem parte de um trio que tem a "liberdade financeira de fazer o que quiser".

Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, rejeitou na terça-feira, em conferência de imprensa, ter sido xenófobo quando disse, na antevisão da vitória caseira dos reds sobre o Manchester City (1-0), que os cityzens são um de três clubes (juntamente com o PSG e o Newcastle), que tem a "liberdade financeira de fazer o que quiser", fruto do trio ser detido por grupos de investimento multimilionários e provenientes do Médio Oriente.

"Neste caso, não vejo [onde está a xenofobia]. Eu conheço-me, não me acusem de algo que está a léguas da minha personalidade. Se eu fosse assim, iria odiá-lo. Eu iria odiar-me por ser assim. Já disse muitas vezes coisas que foram mal entendidas. Não foi intencional, mas às vezes dizes coisas que podem ser interpretadas de outra forma. Mas este não é um desses momentos", refutou Klopp.

De acordo com relatos da Imprensa britânica, as declarações iniciais de Klopp não caíram nada bem junto do City, que as terá descrito como "a roçar o xenofobismo", sendo ainda apontado que possam ter motivado alguma animosidade acrescida em relação ao jogo, no qual Pep Guardiola denunciou ter sido alvo de arremesso de moedas por parte de adeptos dos reds.

Klopp, quando questionado sobre esse incidente, lamentou a atitude de quem atirou objetos ao técnico do Manchester City, com o Liverpool a repudiar ainda os relatos de cânticos ofensivos durante a partida sobre o desastre de Hillsborough, em 1989, que resultou na morte de quase uma centena de adeptos do Liverpool.

"Estamos profundamente desapontados por termos ouvido cânticos vis em relação a tragédias ocorridas em estádios de futebol oriundos da bancada visitante durante o jogo de hoje em Anfield. Sabemos do impacto que este comportamente causa nas famílias, sobreviventes e todos aqueles associados a estes desastres. Estamos a colaborar com as autoridades e também vamos trabalhar junto do Manchester City com vista a que todos os esforços sejam feitos para que estes cânticos sejam erradicados do futebol", pode ler-se no comunicado publicado pelo Liverpool, no domingo.

O Manchester City sofreu a primeira derrota da temporada diante do Liverpool, mas continua na vice-liderança da Premier League, a quatro pontos de distância do líder Arsenal, que soma 27 pontos. Já o Liverpool acabou com uma sequência de três jornadas sem vitórias e segue na oitava posição, com 13.