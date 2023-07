Klopp nega negociações por Mbappé e brinca: "Talvez me queiram fazer uma surpresa"

Numa altura em que o jornal "Mirror" avança que o Liverpool está a tentar o empréstimo de Kylian Mbappé junto do PSG, o técnico dos reds desmentiu essa informação, dizendo que, tanto quanto sabe, o avançado está fora dos planos do clube.

Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, reagiu esta segunda-feira à notícia avançada pelo jornal "Mirror" sobre o clube estar em negociações junto do PSG com vista a um empréstimo de Kylian Mbappé.

Numa altura em que o avançado francês tem apenas mais um ano de contrato nos parisienses, tendo de decidir se renova ou se sai neste mercado, a operação permitiria que o clube encaixasse uma verba com a sua cedência, mas Klopp negou que o negócio esteja a decorrer.

"Nós rimos dos rumores. Não gostaria de arruinar a economia do clube, mas isso não nos convém", garantiu, em declarações à Sky Sports alemã, antes de ironizar sobre uma eventual negociação do Liverpool sem o seu conhecimento.

"Que eu saiba, não há nada. No melhor dos casos, alguém está a tentar fazer-me uma surpresa. Isso ainda não aconteceu nos oito anos que levo aqui, seria a primeira vez", brincou.

A notícia do "Mirror" surge pouco depois de Mbappé ter rejeitado mudar-se para o Al Hilal, clube saudita de Jorge Jesus e Rúben Neves, que estava disposto a pagar 300 milhões de euros para o ter o jogador durante uma temporada, endurecendo o braço de ferro com o PSG, que estava disposto a aceitar a proposta.