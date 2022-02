Klopp: "Não sei se alguma vez vi um jogador a sorrir tanto durante um meiinho como Díaz"

Luis Díaz acabou de chegar a Liverpool, mas já se estreou e logo com uma assistência. Klopp está satisfeito com o que viu até ao momento.

Jurgen Klopp está satisfeito com os primeiros tempos de Luis Díaz no Liverpool. O treinador dos reds gostou da forma como o ex-FC Porto entrou frente ao Cardiff, na estreia, e elogiou a personalidade e a forma como o colombiano tem desfrutado dos primeiros treinos no clube.

"Ainda não passámos muito tempo juntos, só tivemos os treinos. Mas já tive uma conversa com ele e ele é muito boa pessoa. Gostei do contributo dele quando entrou frente ao Cardiff. Ontem, tivemos uma sessão de treino e ele desfrutou imenso. Não sei se dá para perceber através das fotografias divulgadas: começámos por fazer um meiinho e não sei se alguma vez vi um jogador a sorrir tanto durante o exercício. Ele desfrutou mesmo daquilo e do resto da sessão também", comentou Klopp na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Leicester, agendado para quinta-feira..

"Ele encaixou naturalmente no último jogo, jogou exatamente onde nós queríamos que ele jogasse. Está a começar e há muito ainda por vir", completou o alemão.