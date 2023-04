Klopp: "Não sei como não ganhámos com aquelas oportunidades no fim"

Declarações de Jurgen Klopp, treinador dos reds, após o Liverpool-Arsenal (2-2), jogo relativo à 30.ª jornada da Premier League.

Empate: "Foi um bocado típico da nossa parte esta época. Foi um jogo completamente aberto, eles marcaram na primeira ocasião que tiveram e depois fizeram o segundo. A nossa reação foi boa e, ao final de contas, foi um jogo espetacular. Como não ganhámos com aquelas oportunidades no fim, eu não sei. Estou no meio entre a felicidade e a tristeza. Não tenho problemas em empatar, o Arsenal esteve bem, mas eles podiam e deviam ter perdido este jogo. O ponto dá-lhes mais jeito a eles. Nós tivemos momentos e oportunidades, mas não finalizámos essas situações. Ligeiramente típico. Eles estão em grande, então marcaram na primeira oportunidade. O golo que marcámos [na primeira parte] ajudou-nos imenso, porque ao intervalo o jogo não tinha acabado. Foi uma atmosfera sensacional e um bom momento para chegar ao empate".

Aceita o resultado? "De um momento para o outro, tomámos conta de um jogo louco. Merecíamos pelo menos um ponto. Se Konaté tivesse utilizado a sua cabeça [num dos últimos lances do jogo], teria sido golo. Talvez tenha escorregado, mas ele teve uma oportunidade e estava mesmo ali [o golo]".

Andy Robertson acusou um árbitro-assistente de o ter agredido: "Não tenho comentários. Eu sei que aconteceu mas não vi. Se aconteceu, as imagens vão falar por si mesmas".