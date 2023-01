Klopp não descarta assumir comando da Alemanha no futuro: "Tem de encaixar..."

Treinador assumiu o compromisso com o Liverpool, mas não fechou a porta a um dia assumir as rédeas da "Die Mannschaft".

Jurgen Klopp assumiu esta quarta-feira que está disposto a treinar a Alemanha no futuro, garantindo no entanto que está totalmente focado ao leme do Liverpool.

"Isso é uma situação curiosa. Bastante agradável por um lado e bastante difícil por outro. Não quero dar a impressão de que é o último trabalho que quero fazer. Mas há coisas piores do que ser chamado de possível selecionador nacional", começou por dizer, em entrevista ao jornal Bild.

"Sou uma pessoa extremamente responsável e tenho uma responsabilidade em Liverpool. Não posso dizer simplesmente: 'vou-me embora porque me apetece'. Já o disse antes, não está totalmente descartado que me torne selecionador nacional em algum momento. Mas tem de encaixar e até agora não aconteceu", explicou o técnico alemão, que atravessa a oitava temporadas nos reds.

Klopp salientou ainda que tem contrato até 2026 com o emblema inglês, com o qual já venceu uma Liga dos Campeões, uma Premier League, uma Taça de Inglaterra, uma Taça da Liga, um Supertaça Europeia e um Mundial de Clubes e que, caso saia após o vínculo terminar, irá tirar um ano sabático.

Por fim, ainda houve tempo para uma questão relacionada com a posição aquém da expetativas que o Liverpool ocupa na Premier League - sexto lugar, a 16 pontos do líder Arsenal - com o treinador a apontar que a classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões é o objetivo máximo para esta época.

"Claro que alcançar a Champions é importantíssimo para nós. Mas isso já é incrivelmente difícil. As pessoas estão um pouco mimadas porque nos últimos anos conseguimos esse apuramento relativamente rápido. Se o conseguirmos este ano, será bem tarde. Podemos demorar a aproximarmo-nos dos clubes que estão acima, mas sabemos o que temos de fazer [para o conseguir", concluiu Klopp.