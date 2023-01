Klopp: "Não consigo lembrar-me de um jogo tão mau da minha equipa"

Liverpool voltou a perder e vive uma crise sem paralelo com o alemão no comando técnico.

Afundando-se ainda mais numa crise desportiva sem precedentes desde a chegada de Jurgen Klopp ao clube, o Liverpool saiu de Brighton vergado a uma derrota por 3-0. Autor de um bis, Solly March foi o destaque da partida, mas o momento mais bonito da tarde pertenceu a Welbeck: rejuvenescido, o avançado formado no United fechou o resultado após dar um chapéu a Gomez e rematar de primeira sem hipótese para Alisson.

No final, Jurgen Klopp fez um "mea culpa" e garantiu ser impossível aos reds jogarem pior do que em Brighton. "Foi mau. Muito, muito mau. Parabéns ao Brighton. Eles foram muito melhores do que nós. Não consigo lembrar-me de um jogo tão mau da minha equipa. É claro que, depois disto, fico ainda mais preocupado. Não posso negar que este jogo aconteceu, mas também não será difícil fazer melhor do que isto", disparou o técnico do Liverpool.

O capitão Henderson também alinhou pelo mesmo diapasão. "Correu tudo mal desde o apito inicial até ao final. O Brighton foi melhor do que nós em tudo. Não me lembro de termos descido tão baixo enquanto equipa. Resta-nos reagir", disse.