Klopp muito satisfeito com a exibição: "Parece que foi há muito tempo..."

Declarações de Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, após a vitória por 1-0 sobre o Wolverhampton, esta terça-feira, na segunda mão dos 16 avos de final da Taça de Inglaterra.

Vitória: "Parece que foi há muito tempo que tivemos este sentimento de vencer e jogar bem. Tivemos de lutar arduamente no final, num jogo onde controlámos durante longos períodos. Foi excelente e era esta reação que queria ver."

Golo de Harvey Elliot: "Foi muito bom para ele, especialmente após ter sofrido no início do jogo um toque no tornozelo. Ele lutou para continuar e o seu golo foi excecional. Tive vários jogadores que assinaram exibições de grande nível. Jogámos realmente bem, especialmente na primeira parte, tivemos bons períodos no segundo tempo e no final a paixão necessária para travar os remates dos adversários."

Travar o Wolverhampton: "Stefan Bajcetic e todo o meio-campo esteve muito compacto e foi difícil ao Wolverhampton encontrar os jogadores chave como João Moutinho. Gostei muito do jogo que fizemos."