Klopp lamenta: "Se tivéssemos marcado o penálti, o jogo poderia ter mudado"

Declarações de Jurgen Klopp, treinador dos reds, após o Bournemouth-Liverpool (0-1), jogo relativo à 24.ª jornada da Premier League.

Após a goleada histórica ao Manchester United, perdeu com o último: "O que posso dizer? Este nunca foi o nosso jogo. Fomos dominantes na primeira parte, mas na maior parte das vezes colocámos a bola nos sítios errados, frente a um conjunto compacto. Eles tiveram os contra-ataques que quiseram. Eu acho que os espaços em que tínhamos de jogar eram bastante claros e super abertos. O resto dos jogadores estava ocupado em ocupar outros espaços, não aproveitávamos a oportunidade de enfrentar um bloco baixo e compacto. É claro que nem todas as bolas podem passar, mas não conseguimos furar a defesa deles, as coisas não correram como queríamos. Estou a falar de coisas pequenas mas que fazem uma grande diferença. Depois sofremos o 0-1, o que não nos ajudou na questão dos contra-ataques.

Bournemouth: "Eles fizeram sempre a mesma coisa mas foram bem-sucedidos, porque não defendemos bem. Achei que começámos bem a segunda parte e depois tivemos o penálti e falhámos. De seguida, ficámos apressados e não conseguimos criar oportunidades suficientes".

Golo do Bournemouth: "Não podemos permiti-lo. Passámos a bola e não cobrimos o espaço. Eu não sei a 100 por cento como estava o posicionamento, preciso de rever o lance. Ao final de contas, chega uma bola da lateral e provavelmente teríamos de a defender, mas tenho de rever o lance".

Salah falhou um penálti: "O último penálti que tivemos na Liga foi há muito tempo e isto é completamente hipotético, mas se tivéssemos marcado, o jogo poderia ter mudado. Isso não tornaria a exibição melhor, mas pelo menos poderíamos ter mudado um pouco o resultado. Ele marca muitos golos e falhou o penálti, é a vida".