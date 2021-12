Klopp incrédulo: "Honestamente, não sei qual é o problema dele comigo"

Treinador do Liverpool deixou críticas à arbitragem após o jogo com o Tottenham.

O Liverpool perdeu dois pontos em casa do Tottenham (2-2) na luta pelo título inglês, numa partida onde Jurgen Klopp não poupou nas críticas ao árbitro Paul Tierney. O técnico dos reds considera que Harry Kane devia ter sido expulso após um lance com Robertson e aponta também uma grande penalidade que, na opinião do alemão, ficou por assinalar.

"Temos o VAR ali sentado e decide ver de novo o lance com Robertson. Tudo bem, é para isso que ali está. Mas o que fez ele naquela situação? E depois há o penálti sobre o Diogo Jota", indicou Klopp após o jogo. "O senhor Tierney [árbitro] disse-me que o Diogo [Jota] parou de propósito porque queria a falar. Antes de mais, para rematares tens de parar, porque não consegues fazer as duas coisas ao mesmo tempo", acrescentou.

Klopp continuou incrédulo com as decisões e Paul Tierney. "Realmente não sei qual é o problema dele comigo", atirou. "Honestamente, não sei. É necessário um árbitro objetivo que veja as situações e que as julgue, e não que dê opiniões. É definitivamente uma jogada para cartão vermelho. Se o pé de Andy [Robertson] estivesse no chão, tinham-lhe partido a perna", sentenciou.

Os reds viajaram para Londres com oito vitórias consecutivas em todas as competições na bagagem, seis na Premier League, mas "tropeçaram" perante a formação do italiano António Conte, que ainda não perdeu para o campeonato desde que substituiu o português Nuno Espírito Santo no comando dos spurs.

O Tottenham deixou mesmo fugir uma boa hipótese de bater o Liverpool e vingar a final da Liga dos Campeões de 2018/19, já que atuou com mais uma unidade nos 15 minutos finais da partida, por expulsão direta do escocês Andrew Robertson.

A equipa da capital inglesa chegou à vantagem aos 13 minutos, por Harry Kane, mas o português Diogo Jota refez a igualdade, aos 35, e subiu ao segundo lugar da lista dos melhores marcadores da Premier League, com 10 golos. O seu colega de equipa Salah, que ficou em branco, lidera com 15.

Na segunda parte, a reviravolta ficou completa, aos 70 minutos, por Robertson, que estava a ser uma das figuras da partida (um golo e uma assistência) antes da expulsão aos 77. Ainda em igualdade numérica, aos 74 minutos, o sul-coreano Son voltou a colocar tudo empatado, resultado que se manteve até ao apito final.

Com este empate, o Liverpool segue no segundo posto, agora a três pontos do Manchester City, adversário do Sporting nos oitavos de final da Liga dos Campeões, que horas antes venceu em Newcastle, por 4-0, com Rúben Dias e João Cancelo entre a lista dos marcadores.