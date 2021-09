Klopp identifica o substituto para Wijnaldum e ingleses já apontam valores astronómicos

Jude Bellingham, médio do Borussia Dortmund, é o alvo preferido para substituir Wijnaldum, de acordo com o "Daily Star".

Jude Bellingham é apontado pelo jornal inglês "Daily Star" como o novo alvo do Liverpool. O jogador é um dos principais destaques do Borussia Dortmund e, com apenas 18 anos, é visto pelo técnico alemão Jurgen Kloop como o substituto ideal para Wijnaldum, que esta temporada se transferiu para o PSG.

De acordo com o "Daily Star", o Liverpool está disposto a pagar 93 milhões de euros pelo internacional inglês que chegou à final do Euro'2020 neste verão e deve ser fundamental para o ataque de Gareth Southgate no Mundial no Catar no próximo ano.

A equipa alemã, entretanto, é contra ouvir ofertas por Bellingham. Embora detalhem que não houve negociações para estender o contrato (que vai até 2025), a intenção é que médio continue, pelo menos, até o próximo ano, garante o jornal "The Times".