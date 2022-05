Klopp: "Haaland é uma besta, uma grande contratação do Manchester City"

Técnico do Liverpool abordou a escolha do emblema do Etihad pelo goleador do Dortmund

Face ao princípio de acordo entre Erling Haaland e o Manchester City, para a contratação do norueguês, Jurgen Klopp admite que os citizens escolheram acertadamente, antecipa elevado nível de finalização e vinca a capacidade física.

"Bom jogador, mas o Manchester City, pela forma como joga, nunca foi nem será uma equipa que ganha jogos por causa de um jogador específico. O Haaland vai marcar muitos golos ao segundo poste, só vai ter de colocar o pé na bola como gosta. Quando está em forma é uma verdadeira besta. Infelizmente, é uma grande contratação para o Manchester City", disse o treinador do Liverpool.

O Manchester City confirmou, na passada terça-feira, um princípio de acordo com o Borussia Dortmund, com vista à transferência de Erling Haaland a partir de julho, que "continua sujeita à finalização dos termos de acordo com o jogador".

A Imprensa inglesa tem adiantado que o avançado, de 21 anos, vai assinar um contrato de cinco épocas, com um salário de 25 milhões de euros anuais, e que o Manchester City pagará ao Dormund os 75 milhões de euros da cláusula de rescisão.