Klopp: "Graças a Deus que essas pessoas não tomam decisões..."

Declarações do treinador do Liverpool antes do jogo de domingo (16h30) com o Everton.

Ten Hag irá iniciar a reviravolta do United? "Provavelmente. Eles sabem o que querem fazer no futuro."

Dérbi com o Everton: "Não me lembro de um dérbi que não fosse importante para nós. Não sei onde estaríamos sem os pontos (contra o Everton), ou os não obtivemos na época passada quando perdemos."

Pressão: "Não é o tempo todo, mas muito. É uma situação incrivelmente difícil. Adoramos a situação em que nos encontramos. Não se pode planear estar em tudo. Ganhámos uma taça, isso é ótimo, mas ainda há mais três competições. Estamos ansiosos por tudo o que se avizinha".

Thiago Alcântara em forma: "As pessoas duvidaram se ele encaixava na equipa? Graças a Deus que essas pessoas não tomam decisões. Thiago queria juntar-se a nós e sabia como jogávamos. Ele pensa muito o futebol."

Comparação com a época passada: "Não esperava que ganhássemos a Taça da Liga, que chegássemos à final da Taça, que estivéssemos um ponto atrás [do Manchester City] na Premier Lague e chegássemos às meias-finais da Liga dos Campeões, mas sabia que seríamos melhores [esta época]. Houve muitas vezes em que pensei que não iríamos chegar à Liga dos Campeões na época passada e queria evitar a Liga Conferência."