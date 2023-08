Klopp furioso com os adeptos: "Podem parar de cantar essa merda?"

Treinador do Liverpool enervou-se com cântico de apoio a si próprio

Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, não pára de surpreender... mas desta vez os motivos são caricatos e aconteceram durante a vitória dos reds sobre o Bournemouth em Anfield, este sábado (3-1).

Pouco depois do arranque da partida, os adeptos dos reds começaram a cantar um cântico feito específicamente para o treinador alemão.

No entanto, este não gostou e exclamou: "Podem parar de cantar essa merda? Podem parar?". Foi possível ouvir bem o desagrado do técnico na transmissão televisiva.

Apesar do desagrado de Klopp, que apenas não quer que as atenções estejam viradas para si mas para os jogadores, o cântigo era um verdadeiro hino de elogios ao técnico.



"O Jurgen disse-me que íamos ganhar a Premier League, ele disse-o, estou apaixonado por ele e sinto-me bem com isso. Estou tão feliz pelo Jürgen ser um red, tão feliz por ele ter cumprido com o que disse", dizia.

O Liverpool esteve a perder diante do Bournemouth devido a um golo de Semenyo logo aos 3 minutos, mas acabou por dar a volta com tentos de Luis Díaz (28'), Salah (36') e Diogo Jota (62').

Jurgen Klopp shouting at the liverpool fans to stop singing his song. i love my manager pic.twitter.com/tG78IRhMyN - Bryan (@young8moore) August 19, 2023