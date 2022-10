Klopp explica situação de Darwin: "Tivemos uma longa conversa"

O antigo avançado do Benfica não teve o arranque de temporada no Liverpool que certamente esperaria.

Jurgen Klopp foi esta segunda-feira questionado sobre a situação de Darwin Núnez. Depois de uma arranque positivo, o antigo avançado do Benfica foi expulso diante do Crystal Palace (1-1), cumpriu uma suspensão de três jogos e, na última partida do Liverpool (3-3 diante do Brighton), jogou apenas dois minutos.

O técnico dos reds explicou que Darwin ainda está em processo de habituação e que a culpa da sua demora em assumir-se como titular é mais culpa da forma atual da equipa do que do uruguaio.

"Ele ainda está a adaptar-se. Quando chegam novos jogadores, todos querem que se adaptem de forma instantânea, mas isso só acontece às vezes. Tivemos uma longa conversa ontem e dissemos-lhe que estamos tranquilos, muito calmos. É importante que, dado o nosso contexto, ele não ande preocupado", referiu Klopp, em antevisão à receção ao Rangers, na terça-feira.

"A suspensão de três jogos [no final de agosto] também não ajudou, isso é evidente. A equipa não está a 100% e isso não torna as coisas mais fáceis para um avançado, sobretudo um finalizador", completou.