Klopp explica contratação de Gakpo: "É um jogador muito, muito bom"

Treinador do Liverpool assegura que o avançado não foi contratado devido às lesões de Jota e Luis Díaz.

Jurgen Klopp não escondeu esta quinta-feira a satisfação com a contração de Cody Gakpo, avançado dos Países Baixos que brilhava com a camisola do PSV.

"É um jogador muito, muito bom. A idade que tem, o potencial que mostra, ou tem, e a qualidade que já mostrou nos Países Baixos e também com a seleção fazem dele um jogador muito, muito interessante. E é por isso que estávamos muito interessados em contratá-lo e estou realmente feliz por o termos conseguido. Portanto, muito bom para nós, muito bom também para ele, por isso é espetacular. Ele está obviamente encantado por se juntar a nós. Tudo vai ser bom. Portanto, grande dia, deixem-me dizê-lo assim", afirmou o técnico do Liverpool.

Klopp rejeitou que a contratação de Gakpo tenha sido impulsionada pelas lesões de Diogo Jota e Luis Díaz. "Não. Foi uma decisão do ponto de vista desportivo - sem ter luz verde do ponto de vista financeiro - há meses atrás. Se quiser, portanto, há dois ou três meses atrás", garantiu.

O dia 7 de janeiro, no jogo em casa com o Wolverhampton, pode marcar a estreia do jogador de 23 anos. "Teve um Campeonato do Mundo intenso, teve duas semanas e meia de folga, o que significa umas três, quatro sessões que teve nesse tempo e faz todo o sentido que não tenha tido mais. Faz sentido que ele tenha agora algumas sessões, não só por razões futebolísticas, mas também como forma de se integrar e também tendo em conta o ponto de vista físico. Ele descansou bem e agora podemos começar a trabalhar com ele para estar pronto no dia 7", rematou.