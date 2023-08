Klopp está "muito feliz por poder anunciar um acordo com um clube e com um jogador"

Bicado do alemão a propósito do falhanço nas contratações de Caicedo e Lavia, alvos do Liverpool que acabaram por rumar ao Chelsea

Jurgen Klopp não teve falta de sentido de humor no dia em que o Liverpool oficializou a chegada de Endo, médio defensivo japonês. O técnico alemão aproveitou para mandar uma bicada a Caicedo e a Lavia, alvos dos reds que já rumaram ao Chelsea.

"Estou muito feliz por podermos anunciar que temos um acordo com um clube e com um jogador", referiu, a propósito da contratação do ex-Estugarda.

Endo terá custado 18 milhões de euros aos reds, que fecham, desta forma, o seu meio-campo, depois das contratações de Mac Allister e Szoboszlai.