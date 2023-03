Klopp enche Bruno Fernandes de elogios: "Gosto muito do futebol dele"

Na antecâmara do clássico de domingo diante do Manchester United, Jurgen Klopp deixou rasgados elogios à "grande influência" de Bruno Fernandes no esquema do rival.

"Gosto muito do futebol dele. As suas movimentações são muito fortes. Aprecio a forma como ele aparece na área sem ninguém estar à espera", afirmou o treinador dos reds, que vai manter Diogo Jota no onze inicial.

O Liverpool, sexto classificado, recebe o Manchester United, terceiro, para a ronda 26 da Premier League, com dez pontos a separar as duas equipas.