Klopp elogia Jota e sobre Darwin atira: "Temos de ver como ele reage"

Técnico do Liverpool anteviu receção ao Wolverhampton, marcada para esta quarta-feira (20h00) e referente à Premier League

O Liverpool vai tentar chegar às posições de Liga dos Campeões nos últimos meses da época. Fora da Taça e, praticamente, fora da Champions, também, os reds têm em Diogo Jota uma arma importante para o ataque à Champions.

"O Diogo é um jogador excecional. Ele precisa de ganhar ritmo agora. Estava cansado depois do jogo de sábado e temos de ver como vai reagir. Mas vai voltar a jogar se nada acontecer. É um jogador de topo, versátil, pode jogar na esquerda ou no meio. Também será útil para este período agitado", referiu Jurgen Klopp, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Wolverhampton.

Sobre os lesionados, como Darwin, particularmente, o técnico do Liverpool também falou, oferecendo uma atualização de cada um dos casos.

"Thiago está em reabilitação. Quanto a Luis Díaz, assisti a meia hora da sessão de reabilitação em campo, com remates, movimentações. Muito bom, mas ainda não está a treinar com a equipa. Gómez está fora. Konaté treinou ontem [segunda-feira] completamente normal e Darwin também. Vamos ver. Darwin parecia totalmente bem, mas temos de ver como ele reage", lembrou o alemão, em declarações aos jornalistas.