Klopp e um mar de elogios para Salah: "Às vezes parece que lhe exigem um hat-trick..."

Declarações de Jurgen Klopp, treinador dos reds, após o Tottenham-Liverpool (1-2), partida relativa à 12.ª jornada da Premier League.

Festejos efusivos no fim do jogo: "Não estavam nos meus planos, não pretendia fazê-lo, mas deixei-me levar pelo momento e as pessoas mereciam, depois de tempos difíceis. Tiveram de viajar muito na Premier League até verem os primeiros três pontos. Portanto sim, deixei-me levar mas foi uma grande vitória. Foi um jogo muito difícil para todos. Tivemos uma primeira parte brilhante, com bom futebol, controlado, golos de classe mundial. Depois, como sabemos, o Tottenham regressou. Correram muitos riscos, tornaram-se muito diretos e cruzaram muitas bolas de forma antecipada, o que não é nada fácil de defender. Houve muitas segundas bolas. Tivemos os nossos momentos de contra-ataque mas não fomos precisos o suficiente. Se tivéssemos conseguido marcar o terceiro, isso teria mudado o jogo todo, mas não conseguimos. Depois o Tottenham marcou numa bela jogada e tivemos de continuar a lutar. Fizemos isso e as pessoas que nos seguem há mais tempo sabem que, durante os nossos melhores momentos, se queremos ganhar um jogo fora, esta é uma forma completamente normal de o fazer. Estou satisfeito com a nossa exibição"

Salah bisou: "Mesmo com um início tardio, ele foi o jogador com mais participações diretas em ocasiões de golo, mas nós não as aproveitámos. Isso pode acontecer a um avançado, é uma fase normal. Toda a gente sabe que, daqui a quatro, cinco ou seis anos, ele será lembrado como um dos melhores avançados de sempre, por causa dos seus números ridículos. O que me satisfez mais hoje é que ele marcou dois golos e depois jogou como um verdadeiro jogador de equipa. Não fico surpreendido com isso, mas é algo importante porque ele é confrontado com estas questões. Às vezes parece que lhe exigem que marque um hat-trick de vez em quando. Estou muito satisfeito com a sua exibição, foi de topo, e pela atitude impecável que demonstrou esta noite"