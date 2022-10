Klopp: "Tenho 55 anos, vou um par de vezes à casa de banho à noite, mas..."

Técnico dos reds ainda tem o 1-2 do Leeds, marcado perto do final, no último fim de semana, no pensamento. Desaire deixou reds a 15 pontos da liderança

O Liverpool voltou a perder na Premier League no último fim de semana e Jurgen Klopp parece ainda ter pesadelos com o 1-2 do Leeds, marcado já perto do final e que materializou mais um desaire dos reds.

"Tenho 55 anos, vou um par de vezes à casa de banho à noite, mas pensei no golo do Leeds, sim", afirmou, em conferência de imprensa referente ao encontro com o Nápoles, da última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Leia também Vídeos Um chapéu do meio-campo no Campeonato de Portugal: veja o golaço do Rebordosa Luís Gonçalves bisou, este domingo, na vitória por 2-0 sobre o Castro Daire, na quinta jornada da Série B do Campeonato de Portugal. E um dos golos é algo que não se vê muitas vezes. Um chapéu do meio-campo. Ora veja! A equipa de Paredes lidera a série com 12 pontos, mais dois que o Salgueiros e o Camacha.

O técnico do Liverpool aproveitou ainda para elogiar o desempenho do Nápoles. Para Klopp, a equipa de Spaletti joga o melhor futebol do velho continente.

"Nápoles está a jogar o melhor futebol da Europa, neste momento. Se continuarem assim, têm uma hipótese de chegar à final. É uma equipa dá gosto ver", atirou.