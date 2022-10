Klopp e um "desejo antigo": "Talvez eu tenha sido demasiado honesto daquela vez..."

Declarações de Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, em entrevista ao canal norueguês TV2.

Em entrevista concedida ao canal norueguês TV2, Jurgen Klopp falou sobre Martin Odegaard, um "desejo antigo", por assim dizer, do treinador alemão do Liverpool.

O técnico desfez-se em elogios ao internacional norueguês, uma das principais figuras do Arsenal, atual líder da Premier League, e recordou a tentativa falhada de contratar o jogador, quando ainda comandava o Borussia Dortmund.

"Gosto muito de [Martin] Odegaard. Hoje em dia é fácil, mas foi um bocado mais difícil no início da carreira, quando estava no Real Madrid. Depois parecia que poderia não vir a encontrar o caminho. Isso dececionou-me muito, porque queríamos contar com ele no Borussia Dortmund, quando ainda era muito jovem. Tivemos uma longa conversa quando Odegaard ainda era uma criança, juntamente com o pai dele. No fim, ele decidiu-se pelo Real Madrid", começou por revelar.

"Não consegues imaginar quantos grandes talentos eu já vi ao longo dos muitos anos em que estou no futebol. Naquela época, Martin tinha 15 anos e já jogava na Eliteserien [principal campeonato] da Noruega. O mundo inteiro ficou louco", continuou Klopp, falando depois daquela que poderá ter sido a razão para Odegaard optar pelo emblema "merengue".

"Não tenho a certeza, têm de lhe perguntar, mas talvez eu tenha sido demasiado honesto daquela vez. Disse-lhe que ainda era uma criança, que ainda andava na escola e isso tudo. Queríamos criar um ambiente no qual ele pudesse crescer e desenvolver-se. Se comparares a cidade de Dortmund com a de Madrid, talvez eu também tome a mesma decisão", brincou, desfazendo-se por fim em elogios:

"Até aos 15 anos, ele provavelmente não tinha passado por nenhuma dificuldade. Depois disso, teve muitas coisas contra ele, que fizeram dele a pessoa, o homem e o jogador que é agora. Estou muito feliz por se ter tornado o jogador que todos esperávamos. Na verdade, é ainda melhor. Tem um papel importante num Arsenal incrivelmente forte. Ainda é jovem, lúcido e muito influente. Sinceramente, não posso dizer nada de negativo sobre ele. É um jogador de topo."