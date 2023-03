Klopp e o adeus confirmado de Firmino: "Fiquei um pouco surpreendido"

Técnico alemão comentou adeus do brasileiro em Anfield, marcado para o final da temporada

Roberto Firmino vai dizer adeus ao Liverpool no final da temporada. A decisão já é pública e Jurgen Klopp admitiu: não estava à espera de perder o brasileiro.

"Sim, ele contou-me. Fiquei um pouco surpreendido. Mas respeito. É completamente normal acontecer numa espécie de longa relação que já temos e que o Bobby [Firmino] tem com o clube, com a maior parte dos jogadores e com os adeptos, claro. É muito especial", afirmou, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Bournemouth.

Em Anfield desde 2015, Firmino foi um dos grandes jogadores do Liverpool nos últimos anos, formando um trio atacante muito famoso, juntamente com Sadio Mané, que já saiu para o Bayern de Munique, e Salah.