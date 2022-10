Klopp e o 1-2, que valeu nova derrota do Liverpool: "Não podemos defender assim"

Declarações do treinador do Liverpool, no final do encontro com o Leeds (1-2)

O Liverpool perdeu em casa por 1-2, diante do Leeds, e somou o quarto desaire em 12 jornadas de Premier League. No final, Jurgen Klopp criticou a forma como a equipa defendeu no lance do segundo golo adversário.

"A exibição da equipa é baseada nas performances individuais. Uma coisa está ligada à outra. Não podemos defender como fizemos no segundo golo, mas fizemos e assim perdemos o jogo. De outro modo, teríamos conquistado um ponto. Acabámos sem nada e é completamente diferente", afirmou, em declarações à Sky Sports, logo após o final do jogo.

Leia também Internacional "Manchester United está, finalmente, de volta", diz Guardiola Manchester United sofreu uma derrota pesada (6-3) com o Manchester City, mas desde aí tem conseguido bons resultados e está bem classificado na Premier League.

Com este novo resultado negativo, os reds já estão a 13 pontos da liderança, mas o fosso até pode passar a ser de 15 caso o Arsenal ganhe a sua partida.