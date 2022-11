Klopp é castigado pela federação e falha último jogo do Liverpool antes do Mundial

O técnico dos reds recebeu uma suspensão de um jogo devido à forma como protestou no final da vitória sobre o Manchester City (1-0), após a Federação inglesa ter apresentado um recurso à sanção inicialmente atribuída, que só previa o pagamento de uma multa.

Jurgen Klopp não vai estar no banco de suplentes do Liverpool diante do Southampton, no sábado, em jogo relativo à 16.ª jornada da Premier League, anunciou esta sexta-feira a Federação inglesa de futebol (FA).

O técnico dos reds recebeu uma suspensão de um jogo devido à forma como protestou junto do quarto árbitro na vitória caseira sobre o Manchester City (1-0), em meados de outubro.

Na altura, Klopp foi acusado de "conduta imprópria" mas apenas lhe foi atribuído o pagamento de uma multa de 30 mil libras (cerca de 34 mil euros). Após recurso da FA, para além da coima, o técnico terá agora de cumprir um jogo de castigo.

O Liverpool, atual oitavo classificado da Premier League, recebe o Southampton (18.º) no sábado às 15h00, no último que irá realizar antes do arranque do Mundial de 2022, no dia 20 de novembro.

