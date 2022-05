Klopp e a rivalidade com o Manchester City: "Intensa já não chega para descrevê-la"

Treinador do Liverpool falou de como a rivalidade com Pep Guardiola ajuda a um nível "de loucos" em ambas as equipas

Jurgen Klopp concedeu esta terça-feira uma entrevista exclusiva à Sky Sports, na qual abordou a rivalidade com o Manchester City de Pep Guardiola, que esta época vai conhecer o último capítulo com a definição do campeão da Premier League.

"[A rivalidade] Faz-nos bem, para ser honesto, é incrível. A consistência que o City mostra, a qualidade que eles têm, é uma equipa recheada de jogadores maravilhosos", começou por elogiar o técnico dos reds.

Klopp assumiu que o nível que o Manchester City demonstra obriga a que o Liverpool se esforce ao máximo sempre que entra em campo, algo que não duvida que aconteça no sentido inverso, acrescentando que são mais as similaridades do que as diferenças entre ambos os conjuntos.

"Somos equipas diferentes com capacidades similares e não tenho a certeza de que a palavra intensa ainda chegue para descrevê-la [a rivalidade]. Os níveis a que nos puxamos mutamente é absolutamente de loucos", considerou.

O Liverpool joga esta terça-feira com o Southampton, em jogo da penúltima jornada da Premier League. Caso vençam, os reds ficarão a ponto de distância dos cityzens, líderes, que jogam a última jornada no domingo, com o Aston Villa, e só dependem de si mesmos para revalidar o título da época passada.