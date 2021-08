Klopp e a possibilidade Haaland: "Não tenho o número de telefone dele..."

Erling Haaland, avançado do Borussia Dortmund

Treinador do Liverpool garante não ter falado com Erling Haaland.

Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, em entrevista ao "Bild", falou sobre Erling Haaland, avançado do Borussia Dortmund envolvido em vários rumores neste mercado de transferências. O técnico dos reds vê o norueguês como "uma força da natureza" e acredita que o emblema alemão, mais cedo ou mais tarde, irá ter de "lutar" contra o interesse de vários gigantes europeus.

"Claro que há perigo com aquele talento extraordinário que ele tem. O rapaz é uma força da natureza. Quando celebra um golo, quando pontapeia a bola...", começou por dizer.

"Antes ou depois estará na agenda dos grandes clubes. Não sei se será no próximo ano, mas o Borussia Dortmund terá de lidar com isso", continuou, antes de garantir que não mantém conversas com o avançado.

"Não tenho o número de telefone dele! Simplesmente ele é um jogador muito interessante. Gosto da sua energia, mas ele será observado pela maioria das equipas", concluiu Klopp.