Klopp e a final da CAN com Salah e Mané: "Foi um jogo estranho"

A festa dos jogadores do Senegal

Salah já regressou aos trabalhos do Liverpool, mas Mané ainda está no Senegal, numa altura em que o país festeja efusivamente a primeira CAN

Jurgen Klopp, técnico do Liverpool, comentou pela primeira vez a final da CAN, que colocou em cada um dos lados da barricada Salah e Mané. O técnico alemão falou de um jogo estranho.

"Foi um jogo estranho para assistir de um ponto de vista emocional. Obviamente, desejo-lhes o melhor do melhor em absolutamente tudo, mas neste caso não foi possível", lamentou o timoneiro dos reds.

Klopp deixou ainda muitos elogios à dupla pela responsabilidade que tinham aos ombros no lançamento e no decorrer da competição.

"Penso que ambos jogaram um grande torneio. Tinham uma enorme responsabilidade sobre os ombros e a pressão era de loucos. Não faço ideia de como se devem ter sentido nesses momentos, com um país atrás deles", desenvolveu.

