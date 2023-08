Klopp e o insucesso de Mané no Bayern: "Não sei o que correu mal"

O treinador do Liverpool não consegue explicar o porquê de o avançado senegalês não ter singrado nos bávaros, acabando por deixar Munique ao fim de uma época para rumar ao Al Nassr, na Arábia Saudita.

Um dia depois de Sadio Mané ter sido oficializado como reforço dos sauditas do Al Nassr, de Luís Castro e Cristiano Ronaldo, Jurgen Klopp, que treinou o extremo senegalês durante seis épocas no Liverpool, admitiu que não consegue explicar a sua falta de sucesso em Munique.

"Eu não sei o que correu mal, para ser honesto. Eu penso que quando Sadio nos deixou, estava em altas e numa forma mesmo muito boa. Era um jogador de classe mundial, sem sombra de dúvidas. Mas um novo ambiente, uma nova situação, talvez novas expectativas, não sei...", começou por refletir, em conferência de imprensa.

Revelando que não falou com o jogador sobre esse assunto desde a sua saída de Anfield, Klopp suspeita que a ausência de Mané no Mundial'2022, devido a lesão, também poderá ter estado na origem de uma época que deixou a desejar no campeão alemão.

"No futebol, às vezes isto acontece. Para atingires todo o teu potencial, é preciso que tudo esteja em orden. Um bocado de sorte também é importante e isso não foi obviamente o caso. Ele teve uma lesão má e um momento horrível, quando ficou sem o Mundial. Todos sabemos que teria tido influência e Sadio é um homem muito orgulhoso. O facto de não ter podido liderar o seu país no Mundial foi brutal para ele", salientou.

Contratado ao Liverpool no verão do ano passado, a troco de 32 milhões de euros, Mané apontou 12 golos e seis assistências em 38 jogos pelo Bayern. Fora das quatro linhas, o extremo acabou por protagonizar uma grande polémica após ter agredido o colega de equipa Leroy Sané com um murro na cara após a derrota frente ao Manchester City (0-3), na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.