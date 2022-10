Klopp e a expulsão: "Exagerei, mas como é que o árbitro não apitou aquela falta?"

Declarações de Jurgen Klopp, treinador dos reds, após o Liverpool-Manchester City (1-0), partida relativa à 11.ª jornada da Premier League.

Vitória: "Num dia normal, nem devias tentar contra o City, joga normalmente e espera que consigas retirar algo de positivo. Tens de jogar consoante as tuas limitações, foi o que fizemos. Defendemos de uma forma extremamente bem organizada e com paixão, fechámos os espaços corretos, cobrimos as áreas adequadas e, mesmo assim eles conseguiram passar, é este o maior desafio de defrontar o City. Conseguiram chegar à área na mesma, mas a forma como defendemos dentro da mesma foi excecional. Todos sabemos como são os golos do City nestes jogos, mas fizemos uma grande exibição coletiva e foi graças a isso que vencemos".

Cartão vermelho: "Claro que foi devido à emoção, mas é culpa minha. Exagerei, apesar de não achar que tenha sido desrespeitoso com ninguém. Se virem as imagens - e já me conheço há 55 anos - mereço o cartão vermelho só pelo aspeto que tinha. Perdi a cabeça nesse momento e isso não é aceitável, mas eu penso nisto como uma espécie de desculpa, como é que o árbitro não apitou aquela falta [sobre Salah]? Como é possível? Gostava que pudesse ter uma explicação".

Salah: "Mo fez um jogo excecional, absolutamente brilhante. O golo é de classe mundial e a exibição dele foi de topo. Um colega perguntou-me se tínhamos sido sortudos, por causa da perda de bola do Cancelo, mas eu não vi um jogador a perder a bola, vi um jogador a usar o seu corpo muito bem e a colocar-se numa situação de um para um com o guarda-redes. A situação imediatamente antes é que foi muito azarenta, podíamos ter marcado. Tirando isso, fomos bons com bola, uma constante ameaça a partir de trás, trabalhámos no duro e fizemos uma maravilhosa exibição".