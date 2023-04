Klopp diz-se motivado no Liverpool: "Talvez ainda mais, sinto-me responsável..."

Declarações de Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, em entrevista à Sky Sports.

Venceu sete títulos até ao momento ao leme dos reds. Quando chegou ao clube, em 2015, esperava desfrutar de tanto sucesso? "Claro que não esperava. Eu tinha esperanças nisso e já podíamos ter vencido ainda mais títulos, o que é muito estranho. Mas não, não pensei muito nisso. Quando chegas a um novo clube, precisas de sucesso e de dar passos na direção certa, para ganhares tempo e desenvolveres as coisas corretamente, foi isso que fizemos. Mas não esperava".

Apesar desse sucesso, esta época tem tido poucos motivos de festejo: "O que posso dizer quanto a isso é que tivemos alguns jogos muito bons esta época. Tivemos vários na Liga dos Campeões e alguns muito bons na Premier League, só que nalguns não conseguimos resultados. Fizemos um jogo muito bom em casa do Tottenham e vencemos ali [2-1]. Fizemos um jogo muito bom em casa do Arsenal e perdemos nas circunstâncias mais estranhas [2-3]. Foi assim que começámos e depois perdemos a nossa forma. É a verdade. Em casa, conseguimos retirar resultados sem jogarmos o nosso melhor futebol. Claro que também temos o apoio dos nossos adeptos, o que faz uma diferença óbvia, mas tirando isso temos de jogar um futebol melhor no geral, para ganharmos consistência. Se tivermos consistência, a diferença entre os jogos em casa e fora já não será tão grande como está a ser este ano. Nunca tivemos este problema em todas as nossas temporadas bem-sucedidas. Chegámos a ter um registo fora de casa impressionante e é disso que precisamos".

Continua motivado no Liverpool? "Sim, ainda estou motivado. Talvez ainda mais, porque conheço toda a gente aqui e sinto-me ainda mais responsável por tudo. Eu já disse isto algumas vezes, mas é um bocado estranho quando tens de dizer: "Estou aqui a 100 por cento", porque talvez as pessoas exteriores estão a questionar isso. Mas não, a motivação não é definitivamente um problema que tenha".

Planos para o mercado? "Não há muito a dizer. Terão de esperar até que terminemos as nossas tarefas e depois verão o que faremos. Temos sempre que estar preparados para sermos elogiados ou criticados. Vamos trabalhar desde o primeiro dia da próxima temporada com os rapazes e vamos estar preparados, isso é muito mais importante [do que a quantidade de reforços]. O resto é especulação da imprensa e não temos nada a ver com isso".