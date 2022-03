Klopp diz que renovação está nas mãos de Salah, empresário reage com risos

Salah é um das estrelas do Liverpool e do futebol mundial

Alemão voltou a abordar o tema do contrato do egípcio, que termina ligação com o Liverpool no próximo ano

Jurgen Klopp voltou a tocar num dos assuntos de maior relevância na atualidade do Liverpool: a renovação de Mohamed Salah. Para o técnico alemão, o clube fez o que lhe competia e, agora, a decisão está nas mãos do jogador.

""Mo está à espera que Liverpool seja ambicioso. Temos sido nos últimos anos e somos. Não podemos fazer muito mais. É assim que as coisas são. O clube fez o que podia. Agora a decisão é dele. É esse o meu ponto de vista", explicou, em conferência de imprensa de antevisão.

Quem reagiu às declarações do técnico dos reds foi Ramy Abbas Issa, agente do egípcio, que, nas redes sociais, recorreu ao humor e ao riso.

Salah, uma das grandes figuras dos últimos anos em Anfield, tem contrato com o Liverpool até julho de 2023. A partir do início do próximo ano poderá resolver o seu futuro com qualquer outro clube.