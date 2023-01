Klopp descarta mais reforços: "Não se pode resolver lesões com o mercado"

O técnico dos reds deu a entender que não vão chegar mais reforços a Anfield neste mercado de inverno, após o clube ter investido 42 milhões na contratação do extremo Cody Gakpo ao Ajax.

Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, descartou esta sexta-feira que cheguem mais reforços de inverno ao clube, que já investiu 42 milhões de euros na contratação do extremo Cody Gakpo ao Ajax.

"É esta a situação e não se podem resolver todos os problemas numa janela de mercado. Só na terra dos sonhos é que se compra jogadores [sem restrições], mas não vejo isso a acontecer. Não é que tenhamos tanto dinheiro que não saibamos o que fazer com ele, mas temos neste momento quatro jogadores ofensivos lesionados. Se comprarmos outro, quando eles voltarem vamos ter sete avançados. Nem sequer iria dar para colocá-los a todos na lista da Liga dos Campeões, portanto não é assim tão fácil", começou por explicar, em conferência de imprensa.

"As lesões são a grande sombra que nos persegue, porque não podem ser resolvidas no mercado. Às vezes temos de o fazer, mas normalmente tens de aguentar com os rapazes até que os lesionados voltem, para que os possas voltar a utilizar", salientou o técnico dos reds.

O Liverpool atravessa uma fase muito delicada da temporada, após ter sido derrotado na casa do Brentford (1-3), na Premier League - ocupa o sétimo lugar, a sete pontos de distância da zona que confere acesso à próxima edição da Champions - e de ter sido empatado com o Wolverhampton (2-2), na Taça de Inglaterra.

Questionado sobre o momento da equipa, Klopp mostrou confiança em que os bons resultados estejam no horizonte.

"Neste momento não parecemos a estrela mais brilhante do céu, porque não estamos a jogar o futebol que as pessoas esperam e que nós esperamos também. Mas temos bons momentos e temos de ultrapassar isto. Começámos mal a temporada e, desde aí, tivemos de lidar com lesões, pelo que não estamos num momento fácil. Mas existem milhões de formas de ganhar um jogo, só precisamos de encontrar uma. Ainda estou confiante que vamos conseguir encontrá-la e é nisso que estamos interessados. Não podemos resolver os problemas como as outras equipas. Temos de fazê-lo à nossa maneira e tenho a certeza de que vamos voltar a vencer jogos", assegurou Klopp.

O Liverpool visita o reduto do Brighton no sábado (15h00), em jogo relativo à 20.ª jornada da Premier League. Os reds são sétimos classificados com 28 pontos, ao passo que os seagulls estão imediatamente atrás, com menos um.