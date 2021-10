Klopp deixa algumas questões sobre a compra do Newcastle e lembra Superliga

Declarações do treinador do Liverpool esta sexta-feira.

Jurge Klopp, treinador do Liverpool, adversário do FC Porto na Champions, pronunciou-se esta sexta-feira sobre um dos temas quentes da Premier League: a compra do Newcastle.

O técnico alemão vinca que o clube inglês tem aberta a possibilidade de ser um dos dominadores do futebol mundial nos próximos anos. "Será uma superpotência. É o terceiro clube que conheço que pertence a um país e este, obviamente, pertence à família mais rica do planeta. As possibilidades que se abrem, são imensas", começou por dizer, citado pela Sky Sports.

Klopp levantou também algumas questões. "Não quero falar demasiado disso, mas não pode haver duas opiniões sobre as preocupações acerca dos direitos humanos na Arábia Saudita. Porque foi permitido apesar de todas as dúvidas? Não sei. Devem ser outros a explicar", questionou.

"Com a Superliga, toda a gente se colocou contra. Isto é basicamente como a Superliga, mas apenas para um clube. O Newcastle garantiu um papel dominante no mundo do futebol durante os próximos 20 ou 30 anos", indicou, embora realçando que nem sempre irá tomar as melhores decisões. "É possível fazer muitas asneiras com o dinheiro, mas há muitos bons jogadores no futebol e o Newcastle também os irá encontrar", disse.