Klopp defende Alexander-Arnold: "Não sabe defender? Já ganhou umas quantas finais..."

Declarações de Jurgen Klopp, treinador dos reds, em conferência de imprensa de antevisão ao Liverpool-Southampton, partida relativa à 16.ª jornada da Premier League e que está marcada para sábado, às 15h00.

Alexander-Arnold tem sido criticado no aspeto defensivo, mas foi chamado ao Mundial'2022: "Eu não falei com ele [sobre a chamada], mas eu já conheço Trent há tempo suficiente. Ele sabe que, tirando a parte de jogar futebol, não consegue mudar [a convocatória inglesa]. Ouvi Gary Neville a dizer qualquer coisa sobre jogos grandes, que ele não consegue jogar nesse tipo de jogos. Mas Trent Alexander-Arnold tem 24 anos e já ganhou umas quantas finais, que são jogos importantes e em que tens de defender. Ele jogou contra o Chelsea no ano passado e foi uma final inacreditavelmente intensa, em que jogou contra jogadores de classe mundial e que são melhores do que os adversários que vai defrontar no Mundial, sem dúvida. Não sei porque existe esta discussão. Quando tens de escolher entre quatro ou cinco [laterais direitos], tendo em conta que [Kyle] Walker não está totalmente apto e Reece James não está disponível, acho que Gareth [Southgate, selecionador inglês] está feliz por ter Trent também. Trent está muito calmo, joga o futebol que sabe e tenta melhorar, mas penso que teria ficado desapontado caso não tivesse estado na convocatória".

Como vai comunicar com os jogadores durante o Mundial'2022? "O número [de jogadores do Liverpool convocados] não é demasiado alto, são sete jogadores importantes. Nós temos uma regra durante os jogos internacionais. Os rapazes têm de me enviar uma mensagem caso tenham algum problema, especialmente depois dos jogos. No Mundial será diferente porque podemos ver todos os jogos, ler todas as notícias e ter toda a informação. Num jogo internacional normal é mais complicado ter essa informação, por isso precisamos que os jogadores falem connosco. No grupo de WhatsApp dos jogadores é fácil dizer quando alguém está a ganhar, eles ficam malucos. Nós vamos estar num campo de treinos do Dubai, é logo ao lado. Se os jogadores forem eliminados cedo do torneio, podem juntar-se a nós imediatamente. Essa é uma das razões pela qual vamos para lá".