Klopp convencido: "Vão escrever livros sobre como ele joga"

Jurgen Klopp elogia a exibição de Firmino no Manchester United-Liverpool

Firmino não marcou qualquer golo na goleada do Liverpool em casa do Manchester United - o 5-0 é a maior de mais 200 jogos entre os dois clubes -, mas apesar do hat-trick de Salah, o treinador Jurgen Klopp acabou a elogiar outro dos avançados. Quem? Firmino.

"O Mo Salah recebe muita atenção e com razão, mas o Firmino, para as pessoas com conhecimento de futebol... Tenho certeza que quando ele deixar de jogar, escreverão livros sobre como ele interpretou a posição de falso nove", disse o técnico alemão do Liverpool.

"Não digo que foi ele que inventou ou que fomos nós que o inventámos, mas a forma como ele joga... Existem diferentes coisas para se fazer em campo. Algumas delas são defensivas, e o que ele fez, nesse momento, no jogo foi absolutamente insano. Ofensivamente, ele é, obviamente, um bom jogador de ligação e finaliza de vez em quando, também", concluiu.