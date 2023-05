Klopp confirma mais uma saída do Liverpool no final da época

Após o anúncio das despedidas de Roberto Firmino, James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain e Naby Keita, que estão em final de contrato, o técnico dos reds confirmou que também Arthur Melo vai deixar Anfield no próximo verão, após concluído o seu empréstimo por parte da Juventus.

"Também gostaria de desejar boa sorte ao Arthur, uma vez que o seu período de empréstimo está a chegar ao fim. As circunstâncias fizeram com que ele não pudesse jogar tanto quanto gostaria, mas o seu profissionalismo e habilidade ficaram claros para todos os que trabalharam com ele", elogiou o técnico dos reds, em conferência de imprensa.

Emprestado pela Juventus no verão passado, o médio brasileiro de 26 anos só foi utilizado pelo Liverpool numa única partida, atuando 13 minutos numa goleada sofrida frente ao Nápoles (4-1), na fase de grupos da Liga dos Campeões.

O antigo médio do Grémio e do Barcelona vai assim regressar à Juventus no final da época, ainda que a sua permanência em Turim em 2023/24 continue a ser uma incógnita.