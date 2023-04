Klopp comentou despedimentos na Premier League: "Sou o último homem de pé"

Técnico alemão falou sobre as saídas de Antonio Conte, Brendan Rodgers e Graham Potter, que abandonaram Tottenham, Leicester e Chelsea, respetivamente

Em Anfield desde 2015, Jurgen Klopp vai resistindo no comando técnico do Liverpool, mesmo numa fase em que os resultados estão a ser dececionantes. O alemão comentou a série de despedimentos na Premier League e brincou com a sua própria situação.

"Que posso dizer? O elefante na sala, pela vossa perspetiva, é porque é que eu ainda estou aqui, neste mundo louco. Sou o último homem de pé... Quem toma as decisões acha que as coisas devem mudar e temos de aceitar. Foi uma semana estranha: antes o Conte (Tottenham), depois o Nagelsmann (Bayern Munique) e agora estes dois", referiu, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Chelsea, marcado para esta terça-feira (20h00).

Oitavo classificado na Premier League, o Liverpool está já a 30 pontos do líder Arsenal. Os reds estão ainda a oito pontos do último lugar que dá acesso à Liga dos Campeões.