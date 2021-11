Klopp com mais uma baixa: "Pensava que já tinha visto todo o tipo de lesões..."

Curtis Jones vai falhar os próximos encontros do Liverpool.

Curtis Jones é baixa para os próximos encontros do Liverpool, que este fim de semana mede forças com o Arsenal para a Premier League e na quarta-feira defronta o Atlético para a Champions. Isto depois de o médio de 20 anos ter "levado" com um dedo no olho durante um treino dos reds.

"Pensava que já tinha vista todo o tipo de lesões como treinador, mas esta é uma das mais estranhas. Teve sorte, muita sorte, porque todos sabemos que com os olhos e a visão não há espaço para brincadeiras. Ele está bem. Já recuperou a visão, mas o olho ainda está a reciuperar", afirmou Jurgen Klopp, treinador do Liverpool.

O médico Jim Moxon também se pronunciou sobre o caso. "É uma anormal e desafortunada lesão. O mais importante é que a visão não ficou danificada de forma permanente. É preciso dar tempo e esperar algumas semanas. Não podemos quantificar o tempo de paragem", disse.

Naby Keita Harvey Elliott são outras baixas que Klopp tem nesta altura para o meio-campo.