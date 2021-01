Klopp avisa Tuchel para a impaciência de Abramovich

Técnico do Liverpool comenta a chegada do alemão ao Chelsea e o mau momento do Liverpool, que não ganhou qualquer dos três últimos jogos do campeonato

Três jogos sem ganhar na Premier League e um título de campeão que parece já ter sido esquecido. Assim anda o Liverpool e Jurgen Klopp está ciente de como tudo muda rapidamente no futebol. "O futebol é assim, sinto que estamos a perder confiança e fé muito rapidamente - tudo é muito bom ou o oposto. O jogo é complexo e não se pode depender de uma só pessoa. Temos de nos tornar na equipa que queremos ser, aquela equipa contra quem ninguém quer jogar. Nesta altura toda a gente defende bem, temos nova chance de o provar amanhã", disse em relação ao jogo desta quinta-feira no campo do Tottenham, equipa que está só a um ponto, e com menos um jogo, dos reds. "As pessoas dizem-nos que somos a melhor equipa do mundo e não somos, mas não há problema. Temos de dar provas e reagir", atirou.

Apesar de o Chelsea ser décimo, o reencontro com Thomas Tuchel não foi esquecido. O compatriota, que substituiu Klopp no Dortmund, é agora o novo treinador dos blues. E, entre bicadas a Abramovich, fica o conselho ao alemão : "O Chelsea fez um bom trabalho com as contratações no verão. Para lidar com isso é preciso tempo e é duro terem tomado esta decisão agora. Claro que o senhor Abramovich dá oportunidades com dinheiro para gastar, mas não é a pessoa mais paciente do mundo. Tenho pena do Frank Lampard, porque ele é um treinador jovem, mas vai ficar bem, pode ir para onde quiser. Quantos treinadores é que o Chelsea teve em 10 anos? Muitos. Para o Tuchel é bom, para nós... infelizmente é um bom treinador, respeito-o muito. Esta equipa do Chelsea é uma bela prenda, hein? De certeza que ele também vê as coisas assim."