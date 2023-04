Klopp avisa: "Darwin é uma máquina, um projeto, mas tem que aprender inglês"

Adjunto do Liverpool ajuda Klopp a falar com Darwin Núñez

Treinador do Liverpool considera que com maior conhecimento do idioma pode evoluir ainda mais

Com 15 golos em 37 jogos, Darwin Núñez só fica atrás de Salah quanto aos golos do Liverpool em 2022/23. O treinador dos reds, Jurgen Klopp, elogia o uruguaio que contratou ao Benfica por 75 milhões de euros, mais 25 em variáveis, mas deixa um aviso.

"É um jogador com qualidades diferentes do resto dos jogadores, oferece opções diferentes. É uma máquina, mas ainda está a adaptar-se. O inglês dele não é muito bom, mas como um atacante pode brilhar se a equipa tem problemas? Ele teve bons momentos, mas é um projeto de longo prazo", começou por dizer, insistindo depois na questão do idioma.

"Ele tem que entrar em sintonia, e é isso que ele está a fazer. Depois dessa temporada vem outra, e já estou a pensar nisso. Talvez agora possamos aprender coisas para o futuro. Ele deve aprender inglês, isso será de grande ajuda para nós", completou.

